Transit-Gipfel in Berlin

Im Verkehrsministerium in Berlin kommt es am Donnerstag nach Wochen heftigen politischen Schlagabtauschs zu einem Gipfel in Sachen Transit. Deutschlands Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte unter anderem seinen österreichischen Amtskollegen Andreas Reichhardt und Tirols LH Günther Platter (ÖVP) zu dem Treffen eingeladen. Platter ließ seine Teilnahme zunächst offen, sagte dann aber zu.

SN/APA (EXPA/JOHANN GRODER) Tirols Landeshauptmann Platter ist nach anfänglicher Skepsis dabei