Uber seit Dienstagabend in Wien wieder verfügbar

Der Fahrdienstvermittler Uber beendet seine Wien-Pause: Der Dienst ist seit Dienstagabend wieder online. Die Uber App war ab 21 Uhr wieder in Wien verfügbar. "Wir freuen uns, wieder zurück in Wien zu sein und allen Nutzern zwei Wochen lang 30 Prozent Rabatt auf ihre nächsten Fahrten zu schenken", so eine Sprecherin am Dienstag.

SN/APA (dpa)/OLIVER BERG Das umstrittene Unternehmen ist zurück