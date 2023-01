Viel ungenutztes Potenzial in Afrika

Qualität aus Europa ist gefragt in Afrika, Österreich ist gut mit dabei.

Die Wirtschaft Afrikas gewinnt an Stellenwert. Das liegt einerseits an einem vergleichsweise starken Wirtschaftswachstum in den 54 Ländern des Kontinents und andererseits am überdurchschnittlich hohen Bevölkerungswachstum. So soll die Zahl der Afrikaner von aktuell rund 1 Mrd. bis 2040 auf 2,4 Mrd. Personen steigen.

In seinem Ausblick auf 2023 hat der Internationale Währungsfonds (IWF) fünf afrikanische Länder unter die am stärksten wachsenden Volkswirtschaften gereiht. Einige Länder Afrikas sollen den globalen Durchschnittswert von 2,7 Prozent deutlich übertreffen. Allen voran ...