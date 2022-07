Warmer Geldregen statt kalter Progression

Die Regierung entlastet Einkommen 2023 um 1,8 Mrd. Euro. Bis 2026 sollen 18 Mrd. Euro zu viel bezahlter Steuer an Haushalte zurückfließen.

Jetzt ist es so gut wie fix - mit 1. Jänner 2023 wird die kalte Progression abgeschafft. Am Freitag startet eine sechswöchige Begutachtungsfrist bis Ende August. Anfang 2023 soll dann die Neufassung des Einkommenssteuergesetzes in Kraft treten. Finanzminister Magnus Brunner spricht von einem "historischen Entlastungspaket" - keine Übertreibung, wenn man bedenkt, dass die Abschaffung der kalten Progression seit rund 50 Jahren von unterschiedlichen politischen Kräften gefordert, in Aussicht gestellt und versprochen wurde.

Was abstrakt klingt, soll sich sehr ...