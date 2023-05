Warum Wüstenrot-Chefin Susanne Riess-Hahn eine Bank gründet

Ab sofort ist Wüstenrot auch eine Bank. Was das bringt und warum Bausparen in 100 Jahren noch modern sein wird, erklärt die Chefin.

Inflation, steigende Zinsen, Banken wie die UBS geraten in Probleme. Ist das ein gutes Umfeld für die Gründung einer neuen Bank? Susanne Riess-Hahn: Bei uns ist es etwas anderes, wir komplettieren mit der Bank das Wüstenrot-Geschäftsmodell. Gerade in krisenhaften Zeiten ist Wüstenrot eine gute Adresse, weil die Leute weniger Wert auf schnelle Gewinne oder kreative Finanzideen legen, sondern auf Sicherheit achten. Jetzt ist Sicherheit das Um und Auf im Leben, auch in Finanzdingen. Deswegen glaube ich, dass es ein ganz ...