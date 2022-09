Was tun gegen den Personalmangel?

Die Agenda Austria hat analysiert, warum trotz Rekordbeschäftigung überall Mitarbeiter fehlen. Einige Erklärungen liegen auf der Hand, ebenso einige Lösungen.

Technik und Mobilfunk gelten gemeinhin als attraktives Jobumfeld, vor allem für junge Menschen. Doch auch die Telekombranche tut sich schwer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. "In manchen Regionen fehlen uns vier bis fünf Mitarbeiter in den Shops", erklärte jüngst Drei-Chef Rudolf Schrefl im SN-Gespräch. Zudem sei die Work-Life-Balance, also ein Teilzeitjob mit mehr Freizeit, mittlerweile vielen wichtiger als eine Anstellung in Vollzeit. "Wir müssen das nicht mögen, wir müssen aber lernen, damit umzugehen", sagt der Drei-Chef mit in Österreich 1600 ...