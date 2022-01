Wie legen die Österreicher ihr Geld an? Meist wenig ertragreich

Im Schnitt 226 Euro legt jeder monatlich zur Seite. Meist in wenig ertragreiche Instrumente.

Die Coronapandemie hat unsere Einstellung zu vielen Dingen verändert. In einer repräsentativen IMAS-Umfrage von Erste Bank, Sparkassen und der Wiener Städtischen Versicherung gaben mehr als zwei Drittel der Menschen an, dass Werte wie Gesundheit, Sicherheit und Familie einen höheren Stellenwert haben als zuvor. Noch mehr - insgesamt 89 Prozent der Befragten und damit so viele wie nie zuvor - geben an, das Thema finanzielle Vorsorge sei ihnen wichtig oder eher wichtig.

Das dürfte damit zusammenhängen, dass eine Mehrheit ...