Wie wollen wir in Zukunft arbeiten?

Die einen wollen möglichst schnell in Pension, die anderen wollen weniger arbeiten - und ringsherum fehlt Personal: Gibt es einen Ausweg aus dem Dilemma? Ja, meint Politikwissenschafterin Barbara Prainsack, die Mut zu Utopien einfordert.

Die Arbeitswelt ist im Umbruch: In vielen Branchen herrscht akuter Personalmangel, zugleich wollen viele Junge nicht mehr so viel arbeiten: Politikwissenschafterin Barbara Prainsack von der Universität Wien sucht in ihrem neuen Buch "Wofür wir arbeiten" (Brandstätter-Verlag) nach Auswegen. Einer ihrer Vorschläge lautet: Wir brauchen Mut zu Utopien.

Arbeitsminister Martin Kocher will die Vollzeitarbeit attraktiver machen. Die Gewerkschaften fordern gleichzeitig eine Arbeitszeitreduktion bei vollem Lohnausgleich. Sie schließen sich in Ihrem neuen Buch dieser Forderung an. Warum? Barbara Prainsack: Ich ...