Wilhelm Rasinger: Er war die Stimme der Kleinanleger

IVA-Gründer Wilhelm Rasinger ist im 73. Lebensjahr verstorben.

Wilhelm Rasinger war Vater und prominentester Vertreter des Interessenverbands für Anleger (IVA) - und damit Gesicht und Stimme für die Kleinaktionäre des Landes. Kernaufgabe dieser 1999 von Rasinger gegründeten Institution ist die Vertretung des "Streubesitzes" gegenüber börsenotierten Gesellschaften. So übernahm der IVA Stimmvertretungen bei unzähligen Hauptversammlungen, wo er ebenso wie vor Gericht stets für die Interessen privater Anleger eintrat. Nicht nur bei Kleinaktionären und Medien war der studierte Betriebswirt eine fundierte und viel beachtete Stimme. Immer öfter wurde Rasinger in Aufsichtsräte großer Unternehmen bestellt, um dort Anlegerinteressen zu wahren. Was ihn freilich nicht daran hinderte, bei Bedarf auch gegen große internationale Konzerne seine Stimme zu erheben - eloquent und hart in der Sache, aber stets kultiviert im Ton. Kultur auf dem Aktienmarkt und Finanzbildung waren ihm Herzensanliegen.

Er sei "ein begeisterter Fan der Wiener Börse seit Jahrzehnten" - und damit gut gefahren, "ohne ein Spekulant zu sein", erklärte Rasinger im Jahr 2018 - nach einem letztlich gescheiterten Versuch, den IVA in jüngere Hände zu legen.

Am Montag ist Wilhelm Rasinger nach kurzer schwerer Krankheit im 73. Lebensjahr verstorben. Anfang November hat er seinen Vize beim IVA, Florian Beckermann, zu seinem Nachfolger bestellt.