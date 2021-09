Wirtschaft singt ein Loblied auf Lehrlinge

Corona stoppte den jüngsten Aufwärtstrend der Ausbildungszahlen. Branchen schwärmen von sicheren Jobs, Lehrlinge sind sehr zufrieden.

Die Coronapandemie hat sich auf die Lage bei den Lehrlingen in Österreich ausgewirkt. Die Zahl der Bewerber für Lehrstellen sei seit Ausbruch der Krise deutlich gesunken, bestätigt Mariana Kühnel, Vize-Generalsekretärin in der Wirtschaftskammer (WKO). Viele Unternehmen könnten ihre Lehrstellen nicht besetzen, das wäre aber wichtig, denn "der Lehrling ist die zukünftige Fachkraft".

Es gebe einen klaren Überhang offener Stellen, "es fehlen nach wie vor Bewerber", sagt Kühnel. Beim Möbelhaus XXXLutz sind noch 150 von 650 Lehrstellen offen. Laut den August-Zahlen des Arbeitsmarktservice AMS stehen 10.107 Lehrstellen-Suchenden 13.846 offene Stellen gegenüber. Besonders groß ist die Lücke bei Restaurantfachleuten (909), Köchen (875) und Einzelhandelskaufleuten (873).

Die WKO macht kräftig Stimmung für eine Lehrlingsausbildung, ein Lehrberuf sei "krisenfest und zukunftssicher", betont Kühnel. Dank Maßnahmen wie einer Anhebung der Lehrlingseinkommen um rund 20 Prozent, neuen attraktiven Lehrberufen, aktualisierten Lehrplänen und Informationskampagnen sei es gelungen, die Lehre attraktiver zu machen. "Die Richtung stimmt", sagt Kühnel. Sie hebt die höhere Durchlässigkeit bei der Ausbildung hervor, dank der es möglich sei, "durchgängig die akademische und die handwerkliche Welt miteinander zu verbinden".

Auch Lehrlinge selbst stellen ihrer Ausbildung ein gutes Zeugnis aus. Laut einer aktuellen Umfrage des market-Instituts sind 80 Prozent der Lehrlinge mit ihrer Lehrstelle zumindest zufrieden, mehr als die Hälfte davon sogar sehr.

In etwa gleich hoch ist der Anteil derer, die sich "jederzeit wieder" für eine Lehre entscheiden würden, darin eine bessere Vorbereitung auf das Arbeitsleben sehen als durch die Schule, die fachliche Kompetenz ihrer Ausbildungsbetriebe schätzen und sich auch selbst wertgeschätzt fühlen, zeigt die Befragung von 500 Lehrlingen im Auftrag der WKO. In den genannten Bereichen war die meistvergebene Schulnote ein "Sehr gut".

Über die Jahre war die Zahl der Lehrlinge in Österreich lang rückläufig - was die WKO vor allem mit der Demografie begründet. Im Jahr 2017 sei es gelungen, den Trend zu drehen - bis das Coronajahr 2020 diese Entwicklung stoppte.

Eine Rolle spielt dabei die Aufstiegsklausel an Schulen. Sie ließ die Zahl der Schulabbrecher sinken, was die Zahl der Lehrstellensuchenden um bis zu 50 Prozent einbrechen ließ. Am Donnerstag äußerte WKO-Industrieobmann Siegfried Menz erneut die Hoffnung, dass die Klausel nicht mehr verlängert werde.

Gewerbe und Handwerk, Industrie und Handel bilden in Österreich die meisten Lehrlinge aus, zusammen 78 Prozent der 91.830 Lehrlinge in Ausbildungsbetrieben. Die Spartenobleute betonen die guten Berufsaussichten. Lehrlinge seien "gefragt wie noch nie", sagt Renate Scheichelbauer-Schuster, Spartenobfrau für Gewerbe und Handwerk. Eine Lehre öffne das Tor zur Selbstständigkeit und biete attraktive Aussichten. Der Meistertitel genieße höchstes Ansehen, übertroffen nur von den Ärzten.