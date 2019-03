XXXLutz plant zehn Standorte in der Schweiz

Der Möbelhändler XXXLutz treibt seine Expansion in der Schweiz voran. Nach dem Markteintritt in Rothrist im April 2018 plant das Unternehmen sein zweites Möbelhaus im Albis-Park in Affoltern am Albis. In Summe peilt XXXLutz zehn Standorte in der Schweiz an, teilte der Welser Möbelkonzern am Freitag mit.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER XXXLutz auf Expansionskurs