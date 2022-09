Besuch beim Gripen: Ein Blick ins Innere der Saab-Werke

Luftraumüberwachung. Für die meisten ist Saab immer noch ein Auto. Dabei gehören die Schweden zu den Top 100 Rüstungskonzernen weltweit. Die SN waren in Linköping, wo Saab den Kampfjet Gripen baut.

Die Botschaft am Empfang des Haupteingangs ist unmissverständlich: "Do not let in unauthorized persons." Ohne Erlaubnis, um die vorab angesucht werden muss und die zu erhalten, es einige Wochen dauern kann, bleiben die Türen zu. Wo militärische Produkte entwickelt und erzeugt werden, so wie es der schwedische Industriekonzern Saab in Linköping für den Luftraum tut, herrscht höchste Sicherheitsstufe - selbst bei den sonst so auf Transparenz Wert legenden Schweden. Das Interesse an der Rüstungsindustrie ist aktuell groß. "Sogar CNN war ...