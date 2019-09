Börse Hongkong greift nach der London Stock Exchange

Die Börse in Hongkong streckt ihre Fühler nach der Londoner Rivalin London Stock Exchange (LSE) aus - und könnte damit deren eigene Übernahmepläne durchkreuzen. Die Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) machte der LSE am Mittwoch überraschend ein Übernahmeangebot im Gesamtvolumen von 31,6 Mrd. Pfund (35,4 Mrd. Euro).

SN/APA (AFP)/TOLGA AKMEN 36 Mrd. Euro wird für den Londoner Handelsplatz geboten