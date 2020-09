Bonus trotz Krise für Ryanair-Chef

Trotz einiger Widerstände haben die Aktionäre von Ryanair einem Millionengehalt samt Bonus für Konzernchef Michael O'Leary zugestimmt. Eine Mehrheit von knapp zwei Dritteln stimmte am Donnerstag in der Hauptversammlung in der irischen Grafschaft Meath dem Managergehalt in Höhe von 3,5 Millionen Euro zu, das auch einen Bonus von knapp 460.000 Euro enthält.

SN/APA (AFP/Archiv)/KENZO TRIBOUILL O'Leary verdient heuer mehr als 4 Mio Euro