Britisches Pfund stieg nach Mays Rücktrittsankündigung

Das britische Pfund stieg am Freitag deutlich. Es reagierte damit auf die Ankündigung von Premierministerin Theresa May, am 7. Juni als Chefin der Konservativen Partei zurückzutreten. Damit sind ihre Tage als Premierministerin auch gezählt.

