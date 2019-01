Chinas Vize-Premier reist zu Handelsgesprächen in die USA

Chinas Chefunterhändler in Handelsfragen wird Ende Jänner in die USA fliegen, um die Beratungen zur Beilegung des Handelskonflikts zwischen beiden Ländern fortzusetzen. Vize-Ministerpräsident Liu He werde Washington vom 30. bis zum 31. Jänner besuchen, teilte Pekings Handelsministerium am Donnerstag mit.

SN/APA (dpa)/Christian Charisius Chinas Vizepremier Liu He wird nach Washington reisen