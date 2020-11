Deutsche Wirtschaftsweise heben BIP-Prognose für 2020 an

Der Konjunktureinbruch in Deutschland wird den Wirtschaftsweisen zufolge ungeachtet des Teil-Lockdowns im November weniger scharf ausfallen als in der Finanzkrise 2009. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte heuer um 5,1 Prozent einbrechen, sagte eine mit den Prognosen des Sachverständigenrates vertraute Person am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. 2009 war Europas größte Volkswirtschaft um 5,7 Prozent geschrumpft.

SN/APA (dpa)/Bernd Thissen Die deutsche Wirtschaft dürfte 2020 um 5 Prozent einbrechen

Die "Süddeutsche Zeitung" (SZ) hatte zuerst über die neue Einschätzung des Expertengremiums um den Vorsitzenden Lars Feld berichtet. Für kommendes rechnen die Ökonomen mit einem Wachstum von 3,7 Prozent. Im Juni waren sie noch von einem Einbruch von 6,5 Prozent für heuer ausgegangen, dem 2021 ein Wachstum von 4,9 Prozent folgen sollte. Das Jahresgutachten des "Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung" (SVR) soll am Mittwoch offiziell veröffentlicht und der deutschen Regierung übergeben werden. Quelle: Apa/Ag.