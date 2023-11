Elektro- und Hybridautos immer wichtiger für Pkw-Handel

Elektro- und Hybridautos gewinnen zunehmend an Bedeutung - auch beim Handel mit Pkw zwischen der EU und dem Rest der Welt. Im Jahr 2022 fielen 42 Prozent aller importierten Autos unter diese Kategorie, bei den Ausfuhren waren es 26 Prozent. Zum Vergleich: Im Jahr 2017 machte der jeweilige Anteil erst rund 7 beziehungsweise 2 Prozent aus, wie die europäische Statistikbehörde Eurostat in Luxemburg am Montag mitteilte.

Anteil am Verkauf beschleunigt sich

Vergleichbar stark entwickelten sich die Anteile von reinen Elektroautos - von 1 auf 15 Prozent bei den Einfuhren und von 1 auf 9 Prozent bei den Ausfuhren. Allerdings waren unter den 2022 importierten und exportierten Pkw auch 21 bzw. 13 Prozent Non-plug-in-Hybridautos, die demnach noch mehrheitlich mit Benzin und Diesel fahren. Auch in Umsatz ausgedrückt, gewinnen Hybrid- und Elektroautos an Bedeutung. Die EU importierte 2022 Hybrid- und E-Pkws im Wert von rund 37 Mrd. Euro, nach 29,1 Mrd. im Jahr davor (2021). Reine E-Autos wurden im Wert von 12,6 Mrd. Euro eingeführt. Die an den Rest der Welt verkauften Autos mit alternativen Antrieben hatten dann ein Volumen von 59,1 Mrd. Euro (2021: 42 Mrd. Euro). E-Autos waren hier mit 22,4 Mrd. Euro für etwas mehr als ein Drittel verantwortlich.