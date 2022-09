EU-Kommission prüft Begrenzung von Energiepreisen

Die EU-Kommission prüft Optionen zur Begrenzung der Energiepreise und zur Senkung der Stromnachfrage. Dies sei Teil ihrer bevorstehenden Vorschläge zur Bewältigung der steigenden Energiekosten, sagt Mechthild Wörsdörfer, stellvertretende Generaldirektorin der Energieabteilung der Kommission, auf einer Sitzung des Energieausschusses des Europäischen Parlaments am Donnerstag. "Es wird an Sofortmaßnahmen für die Strompreise gearbeitet", so Wörsdörfer.

Die EU-Kommission erwägt eine längerfristige Reform des Strommarktes

"Es könnte auch etwas zur Reduzierung der Stromnachfrage geben." Die Kommission erwäge auch eine längerfristige Reform des Strommarktes in der Europäischen Union. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen werde die Pläne der EU zur Deckelung der Energiepreise am 14. September in einer Rede genauer erläutern. Die Kommissionspräsidentin hatte Anfang der Woche angesichts der hohen Preise eine strukturelle Reform des europäischen Strommarktes sowie Notfallmaßnahmen in den kommenden Wochen angekündigt, um Verbraucher zu entlasten. Aus Sicht des Experten sind Zweifel angebracht, ob das auf die Schnelle klappt.