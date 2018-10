Euro-Austritt steht laut Salvini nicht auf der Agenda

Ein Euro-Austritt Italiens steht laut Vize-Regierungschef Matteo Salvini nicht zur Debatte. "Meine Kinder werden in einem europäischen Haus mit dem Euro in der Tasche aufwachsen", sagte der Politiker von der rechtsextremen Lega am Montag dem Sender RTL 102,5. Ein Euro-Austritt stehe nicht auf der Agenda, "nicht heute, nicht morgen oder übermorgen".

SN/APA (AFP)/ALBERTO PIZZOLI Salvini versucht, Märkte zu beruhigen