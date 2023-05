G7 und EU wollen Russlands Gas-Pipelines dauerhaft sperren

Die sieben führenden Industrienationen (G7) und die Europäische Union (EU) wollen einem Bericht der "Financial Times" zufolge Gaslieferungen über wichtige Pipelines von Russland in die EU verbieten. Die Maßnahme soll am kommenden Wochenende auf dem G7-Gipfel im japanischen Hiroshima beschlossen werden.

BILD: SN/APA/AFP/SEBASTIEN BOZON Maßnahme soll für Pipelines gelten, wo Moskau den Gashahn zudrehte

Die Maßnahme gelte für die Verbindungen, auf denen Moskau zuvor die Lieferungen eingestellt hatte, etwa von Russland nach Polen und Deutschland. Diese Pipelines sollten nicht mehr in Betrieb gehen.