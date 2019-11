Gericht drängt auf Vergleich bei VW-Musterklage

Hunderttausende Dieselkunden dürfen auf eine schnellere Entscheidung im Musterprozess gegen Volkswagen hoffen. Der Vorsitzende Richter am Oberlandesgericht (OLG) Braunschweig, Michael Neef, forderte am Montag den VW-Konzern auf, ernsthaft über Vergleichsverhandlungen nachzudenken. Bis Ende des Jahres sollen beide Partien mitteilen, ob grundsätzlich Gespräche über eine Einigung in Betracht kommen.

SN/APA (AFP)/RONNY HARTMANN Der deutsche Autobauer argumentiert mit ausbleibendem Wertverlust