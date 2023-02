Seit hundert Jahren gibt es Fußballwetten - und die Idee wäre fast gescheitert

Die allerersten Fußballwetten. Coupon ausschneiden, Fußballergebnisse tippen, einsenden und mit Glück Geld gewinnen - mit dieser simplen Formel begann 1923 der Siegeszug der Fußballwette. Heute ist das globale Geschäft milliardenschwer - und ein Pionier sitzt in Salzburg.

Gemeinsam mit seinen Arbeitskollegen Colin Askham und Bill Hughes startete John Moores mit einer für damalige Verhältnisse hohen Investitionssumme von 150 Pfund - was heute immerhin 10.000 Euro wären - das Unternehmen Littlewood Football Pool. Als Unternehmenssitz musste zunächst ein kleines Büro in der Liverpooler Church Street genügen. Kurzerhand waren die ersten Coupons gedruckt, diese verteilte Moores mit einigen Zeitungsjungen in Manchester vor dem United-Stadion Old Trafford. Das Kalkül: Sportbegeisterte sollten mit kleinem Wetteinsatz auf Spielergebnisse tippen und die Coupons zurücksenden, ...