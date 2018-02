Kälte bringt Gazprom Exportrekord

Die andauernde Kältewelle in Europa verhilft dem russischen Gaskonzern Gazprom zu einer Serie von Exportrekorden. Am Samstag sei mit 655,2 Millionen Kubikmetern Erdgas für Westeuropa den vierten Tag in Folge eine neue Höchstmarke erreicht worden. Das teilte der weltgrößte Gasproduzent am Sonntag in Moskau mit.

SN/APA (AFP)/NATALIA KOLESNIKOVA Die Umsätze des Gasproduzenten steigen und steigen