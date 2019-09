Opioid-Produzent Purdue will Insolvenz beantragen

Einer der wichtigsten Schmerzmittel-Hersteller in den USA, die Firma Purdue, will Insolvenz beantragen. Dies kündigte das Unternehmen am Sonntag an. Dem Konzern drohen wegen der Opioid-Krise in den USA tausende Klagen. Purdue sei bereit, im Rahmen eines Vergleichs mehr als zehn Milliarden Dollar (9,01 Mrd. Euro) zu zahlen.

SN/APA (AFP/GETTY)/DREW ANGERER Das US-Unternehmen ist zu einem Vergleich in Milliardenhöhe bereit