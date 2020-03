Puma meldet in Coronavirus-Krise Kurzarbeit an

Auch der deutsche Sportartikelhersteller Puma will die Folgen des Corona-Ausbruchs mit Kurzarbeit bewältigen. Das Unternehmen habe für die rund 1.400 Mitarbeiter in Deutschland für die kommenden drei Wochen Kurzarbeit angemeldet, sagte eine Sprecherin am Dienstag. Fast alle Läden, die der Konzern und seine Partner in fast allen Erdteilen betreiben, seien auf Geheiß der Behörden geschlossen worden.

