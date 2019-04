Richard David Precht: Digitalisierung macht Millionen Jobs überflüssig

Der deutsche Philosoph Richard David Precht hat vor einer Arbeitswelt gewarnt, in der die Digitalisierung Millionen von Jobs verschwinden lässt. Viele würden ihre Arbeit verlieren, auch werde es Lohndumping geben, sagte er auf der Hannover Messe beim Kongress zur Zukunft der Arbeit ("Future of Work in Industry"). Gleichzeitig hätten IT-Spitzenkräfte, Dienstleister und das Handwerk Zukunft.

SN/APA (dpa)/Britta Pedersen Der deutsche Philosoph Richard David Precht