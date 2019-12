Schweizer Outdoor-Ausstatter Mammut steht zum Verkauf

Der mehr als 150 Jahre alte Schweizer Bergsport-Ausstatter Mammut steht zum Verkauf. Die Industriegruppe Conzzeta als Muttergesellschaft will sich auf das Geschäft mit Blechbearbeitung konzentrieren und sucht deshalb einen Käufer, wie sie am Montag in Zürich mitteilte. Das Unternehmen war 1862 gegründet worden.

Mammut produziert seit mehr als 150 jahren