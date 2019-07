Südkorea protestiert gegen Handelsbeschränkungen durch Japan

Vor dem Hintergrund der gespannten politischen Beziehungen zu Südkorea verschärft Japan die Regeln für den Export wichtiger Halbleiter- und Display-Materialen in das Nachbarland. Südkorea protestierte am Montag gegen die Entscheidung und kündigte Gegenmaßnahmen nach "einheimischem und internationalem Recht" an - einschließlich einer möglichen Klage bei der Welthandelsorganisation WTO.

SN/APA (AFP)/HECTOR RETAMAL Der koreanische Gigant Samsung ist einer der Hauptbetroffenen