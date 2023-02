Tesla entließ Mitarbeiter wegen Gewerkschaftsplänen

Der Elektroautobauer Tesla hat nach Gewerkschaftsangaben mehr als 30 Mitarbeiter in einem US-Werk entlassen, weil sie eine Arbeitnehmervertretung bilden wollten. Die gekündigten Angestellten der Autopilot-Sparte des Werkes Buffalo (Bundesstaat New York) hätten sich organisieren wollen, teilte die Gewerkschaft Workers United Upstate New York in einer Beschwerde an die US-Arbeitsrechtsbehörde NLRB mit.

Tesla konnte gewerkschaftliche Organisation bisher verhindern

Die Beschäftigten, die eine Kampagne zur Gründung einer Gewerkschaft gestartet haben, hätten zudem eine E-Mail mit dem Hinweis erhalten, dass es ihnen verboten sei, Sitzungen am Arbeitsplatz ohne die Zustimmung aller Teilnehmer aufzuzeichnen. Dies sei gesetzwidrig, erklärte die Gewerkschaft. Tesla-Chef Elon Musk hat in der Vergangenheit keinen Hehl aus seiner Abneigung gegen Gewerkschaften gemacht. 2018 hatte er auf Twitter gedroht, Tesla-Mitarbeiter würden ihre Aktienoptionen verlieren, wenn sie sich gewerkschaftlich organisierten. Im Gegensatz zu anderen großen Automobilherstellern ist es Tesla bisher gelungen, eine gewerkschaftliche Organisation in seinen US-Werken zu vermeiden.