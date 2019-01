US-Notenbank Fed legt Zinspause ein und signalisiert Geduld

Nach drei Jahren ist die Phase der Leitzinserhöhungen in den USA vorerst vorüber. Angesichts unsicherer Konjunkturaussichten hat die US-Notenbank Fed am Mittwoch eine Zinspause beschlossen. Der Schlüsselsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld bleibt in der Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent. Fed-Chef Jerome Powell versicherte zugleich, dass das Wirtschaftswachstum robust sei.

SN/APA (AFP)/SAUL LOEB Fed-Chef Jerome Powell