Vorerst keine Streiks bei Eurowings

Bei der Fluggesellschaft Eurowings wird es in diesem Sommer voraussichtlich keine Streiks mehr geben. Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo hat am Montag die in der vergangenen Woche begonnene Urabstimmung über einen unbefristeten Arbeitskampf bei der Lufthansa-Tochter gestoppt. Das bestätigte ein Gewerkschaftssprecher am Montag.

SN/APA (dpa)/Christoph Schmidt Die Belegschaft der Billigfluglinie sieht vorerst von einem Streik ab