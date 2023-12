Wir befinden uns mitten in der Vorweihnachtszeit, und das zeigt sich nicht nur an den festlich geschmückten Gassen und den leuchtenden Schaufenstern, sondern auch sprachlich. Denn plötzlich wird jedes Wort weihnachtlich aufgepeppt. Wir stimmen Weihnachtslieder an, erledigen Weihnachtseinkäufe, bewundern die ...