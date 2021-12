Adventliche Liederbäume erwarten singlustige Pflücker

""Pflück dir ein Lied!" heißt es im zweiten Adventprojekt des Salzburger Volksliedwerks.

In Saalfelden beginnt, was sich nun an vielen Orten des Bundeslandes Salzburg ausbreiten wird: Auf Initiative des Salzburger Volksliedwerks werden Weihnachtsliederbäume aufgestellt. "Pflück dir ein Lied!" lautet die Ermunterung, die Elisabeth Radauer als Projektleiterin dafür ausgegeben hat. Dies ist - nach der heuer ins Digitale verlegte Aktion "Kommt, singt mit!" (siehe www.sn.at/advent) - das zweite adventliche Projekt des Salzburger Volksliedwerks, um Menschen zum Singen zu Hause zu animieren.

Im Vorjahr waren die Liederbäume noch auf die Stadt Salzburg ...