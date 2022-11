Chorsänger klagt Salzburger Festspiele

Wie viel Ungerechtigkeit hat der erste Coronasommer 2020 den Künstlern beschert? Und was müssen Gerichte jetzt entscheiden?

Den Salzburger Festspielen droht Ungemach infolge der Pandemie, insbesondere des ersten Coronasommers 2020. Nach der Absage des Originalprogramms für das Jubiläumsjahr wurde ein redimensioniertes Programm geboten. Groß besetzte Opern - wie "Boris Godunow" - fielen ersatzlos aus. Einer der Chorsänger, der bis zur Pandemie für Salzburg engagiert gewesen wäre, aber im neuen Programm - mit weniger Opern und kleineren Besetzungen - nicht zum Zug gekommen ist, wird eine Musterklage einbringen. Dies kündigte Martin Thoma-Stammler am Freitag in einer Pressekonferenz in ...