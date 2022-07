Das Programm der Salzburger Festspiele 2022

Der Festspielsommer 2022 in Salzburg steht im Zeichen der Hölle und des Opfers - nämlich im Sinne von Dante Alighieris "Göttlicher Komödie". Sie ist Ausgangspunkt für alle Opernproduktionen in diesem Jahr. Neben einer Marathonlesung aus dem epochalen Werk werden Konzerte, Schauspiel und dazu Programm für Kinder und Jugendliche geboten. Insgesamt sind heuer von von 18. Juli bis 31. August 174 Aufführungen in 45 Tagen an 17 Spielstätten bei den Salzburger Festspielen geplant.

Oper bei den Salzburger Festspielen 2022: "Zauberflöte" und "Il Trittico"

Die Eröffnungs-Opernproduktion des diesjährigen Festspielsommers bildet der Einakter "Herzog Blaubarts Burg" von Béla Bartók, der mit Carl Orffs "De temporum fine comoedia" zu einer abendfüllenden Produktion verbunden wird. Prominent besetzt ist Giacomo Puccinis "Il Trittico" mit Franz Welser-Möst als Dirigenten, Christof Loy als Regisseur und Asmik Grigorian in drei Rollen. Janáčeks "Káťa Kabanová" wird inszeniert von Barrie Kosky, Jakub Hrůša dirigiert und in der Titelrolle ist die US-amerikanische Sopranistin Corinne Winters zu sehen. Wolfgang Rihms Kammeroper "Jakob Lenz" ist in einer konzertanten Produktion zu erleben. Die Salzburger Festspiele haben zudem in diesem Sommer die Neueinstudierungen der Mozart-Oper "Die Zauberflöte" und Verdis "Aida" auf dem Spielplan. Wiederaufgenommen wird die Pfingstfestspielproduktion "Il Barbiere di Siviglia" von Rossini, inszeniert von Rolando Villazón, Cecilia Bartoli singt die Rosina.

Konzerte: Von Mozart bis Schubert

Auch die Ouverture spirituelle steht bei den Salzburger Festspielen 2022 im Zeichen des Opfers: "Sacrificium" wird von Teodor Currentzis mit einem Schostakowitsch-Abend eröffnet. Die Camerata Salzburg ist an drei Abenden zu erleben, unter anderem mit Mozarts c-Moll-Messe unter Philippe Herreweghe und Schuberts Es-Dur-Messe unter Franz Welser-Möst. Die Mozart-Matineen des Mozarteumorchesters dirigieren Andrew Manze, Riccardo Minasi, Ádám Fischer, Joana Mallwitz und Ivor Bolton. Intendant Markus Hinterhäuser ist wieder als Pianist zu erleben, er gestaltet einen Liederabend mit Matthias Goerne. Auch Jonas Kaufmann und Elīna Garanča schmücken das Konzertprogramm.

Schauspiel: "Jedermann" und Schnitzlers "Reigen"

Ein Höhepunkt in jedem Festspielsommer ist der "Jedermann" von Hugo von Hofmannsthal, der bei Schönwetter auf dem Salzburger Domplatz aufgeführt wird. In diesem Jahr ist die Neuinszenierung von Michael Sturminger aus 2021 zu sehen, mit Lars Eidinger in der Titelrolle und Verena Altenberger als Buhlschaft. Auf der Pernerinsel in Hallein sind "Ingolstadt" von Marieluise Fleißer und im August die Uraufführung "Iphigenia" zu sehen. Arthur Schnitzlers "Reigen" wird in der SZENE Salzburg gespielt, "Verrückt nach Trost" von Thorsten Lensing an der Universität Mozarteum.

Lesungen mit Verena Altenberger und Martina Gedeck

Verena Altenberger, André Jung und weitere Schauspielerinnen und Schauspieler bereiten aus Dantes "Göttlicher Komödie" eine Marathonlesung vor. Martina Gedeck und Claudia Michelsen widmen sich an einem Abend unter dem Titel "In aufrichtiger Wertschätzung" Texten von Erika Mann, Thomas Mann, Friderike Zweig und Stefan Zweig. Und Margarita Broich liest aus Gustave Flauberts "Madame Bovary".

Festspielprogramm für Kinder und Jugendliche

Für das junge Publikum gibt es bei den Salzburger Festspielen 2022 das Musiktheaterstück "WUT" mit einem Libretto von Sebastian Bauer zu sehen, ebenso das Schauspiel "Ich liebe dich" von Kristo Šagor im Schauspielhaus Salzburg. Mit "Der Teufel mit den drei goldenen Haaren" ist eine Oper speziell für Kinder nach dem Märchen der Brüder Grimm inszeniert worden. Dazu gibt es den Einführungsworkshop "Wir spielen Oper!".



Alle Infos zum Programm 2022 finden Sie auf der Website der Salzburger Festspiele.