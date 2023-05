Jedermann muss sterben: Das letzte Interview mit Peter Simonischek und Brigitte Karner

SN-Autorin Daniela Müller sprach im September 2022 mit Peter Simonischek und seiner Frau Brigitte Karner in einem sehr einfühlsamen Interview über das Sterben.

Peter Simonischek und Brigitte Karner beim Interview 2022 in ihrem Häuserl in Markt Hartmannsdorf.

Keiner betete, flehte und kämpfte so viele Jahre gegen den Bühnentod wie

Peter Simonischek als Jedermann. Im Privatleben ist das Reden über den Tod

nicht ganz so seine Sache, mehr die von seiner Frau Brigitte Karner, die sich

ehrenamtlich im Hospizbereich starkmacht. In ihrem aktuellen Bühnenstück

geht es wieder um das Sterben. Ein außergewöhnliches Gespräch mit dem

Schauspielerehepaar in ihrem Rückzugsort in Markt Hartmannsdorf.

In ihrem neuen Bühnenstück "Juste Avant" begegnen sich Peter Simonischek und Brigitte Karner als ...