Schauspieler Peter Simonischek 76-jährig gestorben: Salzburg verliert einen grandiosen Jedermann

Noch hängen Ankündigungsplakate mit dem Gesicht Peter Simonischeks in der Stadt Salzburg und dem Umland. Mit seinem Auftritt sollte das Festival "Concerti Corti" in der Sternwarte auf dem Haunsberg am 9. Juni eröffnet werden. Doch Peter Simonischek kann nicht mehr kommen: Er ist in der Nacht auf Dienstag in Wien im Alter von 76 Jahren an Krebs gestorben.

Die Ankündigung dieses kleinen Auftritts zeigt: Peter Simonischek wäre noch lange lebensfroh gewesen, hätte gern gespielt, wäre gern vor großem wie kleinem Publikum aufgetreten und hätte gern das gemacht, was in Radio, Hörbüchern und Rezitationen zu vernehmen war und wo sein grandioses schauspielerisches wie sprachliches Können wie in einem Kondensat und doch in fantastisch präziser Schlichtheit zur Geltung gekommen ist: das Vorlesen.

Die famose Karriere des Peter Simonischek

So abrupt und widersinnig sein Lebensende auch gekommen ist, so bleibt diesem gebürtigen Grazer, der in der Südoststeiermark aufgewachsen ist, doch eine famose Karriere. Gleich nach der Schauspielschule, bei ersten Auftritten in Graz, entdeckte ihn der Regisseur Klaus Gmeiner, dem er zum ersten Engagement ans Stadttheater St. Gallen folgte. Ab 1979 war er 20 Jahre an der Schaubühne am Lehniner Platz in Berlin - erst in der Kerntruppe um Peter Stein, die unter anderem das antike griechische Drama und die Werke Anton Tschechows neu ergründete und neue Theatermaßstäbe setzte, dann unter der Theaterleitung von Andrea Breth. Deren legendäre Inszenierung der deutschsprachigen Erstaufführung von Yasmina Rezas "Kunst", Premiere war 1995, hat Peter Simonischek mit Udo Samel und Gerd Wameling über 250 Mal gespielt.

1999 wurde Peter Simonischek Burgschauspieler in Wien - mit vielen glänzenden Auftritten, sei es in der Titelrolle von Shakespeares "Julius Caesar" oder als schnörkelloser Hofreiter in Arthur Schnitzler "Das weite Land".

1982 Debüt bei den Salzburger Festspielen

Bei seinem Debüt bei den Salzburger Festspielen 1982 bestand er eine schauspielerische Feuerprobe: Als Jungspund in der Titelrolle in "Torquato Tasso" behauptete er sich inmitten von arrivierten, aufeinander eingespielten Ensemblemitgliedern der Münchner Kammerspiele. Seine mit Renommee gesegnete Glanzzeit in Salzburg begann 2002, als der damalige Schauspielchef Jürgen Flimm ihn für die Titelrolle des "Jedermann" in der Regie von Christian Stückl holte. Mit Grandezza, Souveränität und Präsenz sowie - aufs Neue - mit gigantisch modulierter, aber niemals aufdringlicher Stimme füllte er den Domplatz. "Ich hab mich auf dem Domplatz schon als Hausherr gefühlt", gestand Peter Simonischek in einem SN-Interview. "Sogar im Winter, wenn ich nach Salzburg kam, bin ich immer auf den Domplatz gegangen, auch wenn er verschneit war. Da hab ich dann leise vor mich hin gesagt: ,Bis zum Sommer! Ich komm wieder.' Dieser Platz ist wie ein Schloss, das man nur im Sommer bewohnt."

Simonischek ist der längstdienende Jedermann in der Festspielgeschichte

Von 2002 bis 2009 mit 91 offiziell gezählten Aufführungen ist Peter Simonischek der längstdienende Jedermann in der Salzburger Festspielgeschichte. Samt verkauften Generalproben und Gastspielen sind es über 100 Auftritte.