Jonas Kaufmann sang von Liebe: wenig Glück, viel Sehnsucht

Trotz dünnen Zauberlichts und fahlen Gesangs der Nachtigall bescherte der Liederabend viele hinreißende Momente.

Mit zartem Dingelingeling holte Helmut Deutsch den etwas vom Wind vertragenen Klang von Glocken ins Große Festspielhaus. Dann ließ er diese Glocken so, wie Jonas Kaufmann dazu sang, hell brausen und wohlig läuten. Der Tenor und sein famoser Begleiter am Klavier fanden in Franz Liszts Lied "Die Glocken von Marling" zu betörend kammermusikalischer Innigkeit, die mit Jonas Kaufmanns zartem "Behütet mich gut!" in einem überirdisch anmutenden Moment mündete. Doch leider waren derer wenige im Liederabend der Salzburger Festspiele am Sonntag.

...