Juan Diego Flórez und sein Jugendorchester: Mit Glut, Fleiß und Tränen

Wenn Juan Diego Flórez sein peruanisches Musik-Förderprojekt präsentiert, ist neben Opernernst viel Platz für Entertainment.

Tränen lügen nicht. Und nicht nur Schlagerfreunde wissen davon ein Lied zu singen. Auch in der Oper gilt die Augenflüssigkeit seit jeher als zuverlässiger Indikator für die Wahrhaftigkeit von Gefühlen, über die sich die handelnden Personen in mancher komplex verschlungenen Opernhandlung sonst nie so ganz sicher sein können.

"Eine verstohlene Träne quoll aus ihren Augen", singt also auch Juan Diego Flórez am Sonntagnachmittag im Großen Festspielhaus nicht mit Trauer, sondern mit Erleichterung in der Stimme. "Una furtiva lagrima" ...