Nachtkritik zu "Aida": Das Boot führt ins Unendliche - das Meer bietet noch Hoffnung

Vieles ist neu in Shirin Neshats Überarbeitung ihrer Inszenierung von Verdis "Aida" bei den Salzburger Festspielen.

Die Mächtigen, die über Ideologien und Religionen gebieten, vernichten Menschenleben. Gründe finden sich immer, das ist nichts Neues. Fünf Jahre sind vergangen, seit die aus dem Iran stammende, in New York lebende Filmemacherin und Künstlerin Shirin Neshat bei den Salzburger Festspielen ihr Opernregiedebüt ablieferte. Es hat sich einiges verändert seitdem. Es sind krisenhafte Zeiten, das weiß und merkt jeder. Giuseppe Verdis Oper "Aida" sei aktueller als je, sagte die Regisseurin im Vorfeld und machte sich daran, vieles in der 2017 ...