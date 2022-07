Ouverture spirituelle: Opfer werden, zum Opfer machen

Ouverture spirituelle. Über der Konzertreihe steht der Titel "Sacrificium". Sie beginnt mit einer Mahnung aus einem "Höllenschlund".

Mit welchen Worten kann ein Ort beschrieben werden, der zum Massengrab für mehr als 33.000 Menschen wurde? Als der einstige israelische Ministerpräsident Jitzchak Rabin 1995 die Gedenkstätte von Babi Jar in der Ukraine besuchte, sprach er von einem "Höllenschlund". In der Schlucht, die heute zum Stadtgebiet von Kiew gehört, hatten Einsatzgruppen der Nationalsozialisten am 29. und am 30. September 1941 das größte einzelne Massaker des Zweiten Weltkriegs an Jüdinnen und Juden verübt. In 36 Stunden hatten sie 33.771 Männer, Frauen ...