Kaufmännischer Direktor der Festspiele im SN-Podcast: "Salzburg atmet wieder Festspiele"

Das Budgetziel für die Festspiele 2023 hat Lukas Crepaz, kaufmännischer Direktor der Salzburger Festspiele, schon Wochen vor Spielende erreicht. "Alles, was jetzt erlöst wird, hilft uns und verringert den Rückgriff auf Programmrücklagen", sagt Crepaz. Um die Inflation abfedern zu können, werden die Kartenpreise in einigen Kategorien 2024 erhöht. Jonglieren muss Crepaz auch bei den Produktionskosten: "Wir programmieren so, dass wir die Finanzierung sichern können. Es geht auch um Wiederaufnahmen, um Anzahl von Aufführungen und Größe der Spielstätten, um möglichst gute Deckungsbeiträge zu erzielen." Über diese und weitere Themen spricht der kaufmännische Direktor im SN-Festspiel-Podcast "Jederspiele".