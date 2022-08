"Reigen"- Regisseurin Yana Ross im Interview: "Der Troll ist brisant geworden"

Ein Computerfreak bestellt Essen. Weil er der Botin imponieren will, verrät er sich als Troll mit russischem Sabotage-Auftrag.

Der "Reigen" der Salzburger Festspiele ist voller Anspielungen auf Ukraine-Krieg und EU-Russland-Konflikt. Die zehn Autorinnen und Autoren waren beauftragt, die Szenen von Arthur Schnitzlers "Reigen" neu zu schreiben. Wie aber passt Militarismus zu den Tabus in der Liebe? Das schildert die Regisseurin Yana Ross, die in Moskau geboren wurde und in Lettland aufgewachsen ist. Zuletzt hat sie am Schauspielhaus Zürich gearbeitet, als Nächstes inszeniert sie am Berliner Ensemble.

SN/salzburger festspiele/flavio karrer Yana Ross.

Sie folgen Arthur ...