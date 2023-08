Die Reihe der Solistenkonzerte im heurigen Festspielsommer endete mit einem tiefgründigen Doppelabend.

Beherrscht und beinahe abgeklärt lassen Mitsuko Uchida und ihr Partner die Verlorenheit erklingen, die Franz Schubert in den Trauermarsch in es-Moll aus seiner Sammlung der "Six Grand Marches" op. 819 gelegt hat. Die japanische Pianistin ist in der Gefühlswelt des ...