"Zauberflöte" bei den Salzburger Festspielen: Kinder gehen durch die Hölle

Lydia Steier hat an ihrer Inszenierung von "Die Zauberflöte" aus dem Jahr 2018 gefeilt und setzt Mozarts Oper an neuem Spielort in Szene.

SN/neumayr „Traum aus der Fantasie der Kinder“: Regisseurin Lydia Steier auf der Bühne der „Zauberflöte“ im Haus für Mozart.