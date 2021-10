Es ist schon erstaunlich, in welchem Tempo die Bundesregierung Aufreger um Aufreger produziert. So sorgte die jüngste ÖVP-Razzien-Affäre rund um die türkise "Familie" für so viel Wirbel, dass kurzfristig sogar der zu Beginn der Woche ausgebrochene Protest gegen die sogenannte ökosoziale Steuerreform verstummte. Wobei schon erstaunlich ist, warum sich die Politgranden der Republik so sehr über die Reform aufregten - weil die Wiener zu wenig Klimabonus-Euros kriegen, wie deren Bürgermeister meint. Weil die Gemeinden Steuergeld verlieren, wie die Ortskaiser sagen. ...