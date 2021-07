Temperaturen von fast 50 Grad, Waldbrände, heiße Winde: Nordamerika stöhnt unter extremer Hitze und Trockenheit, Folge des menschgemachten Klimawandels. Was Greta Thunberg und den ihren die Tränen ins Gesicht treibt, ficht manchen Milliardär jedoch ganz und gar nicht an. Gilt es doch, Weltraumflüge für ihresgleichen zu organisieren und den schon jetzt sehr hohen CO2-Ausstoß der Betuchten weiter in die Höhe zu treiben. "Wunderschön" sei sein Abenteuer gewesen, verkündete Milliardär Richard Branson nach seinem ersten Weltraumflug. Als Nächste wollen Amazon-Chef Jeff ...