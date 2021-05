Der Nachfolger der Schildlaus

Was war das für ein innenpolitischer Insektenskandal: Jörg Haider hielt ein Erdbeerjoghurt aus Spanien in die Kamera und warnte, da seien gar keine Erdbeeren drin, sondern Schildläuse. Letztere waren zwar nicht als Ganzes, sondern nur in Form von Farbstoff im Joghurt. Und Haiders Schildlaus-Warnung verhinderte 1994 auch den EU-Beitritt Österreichs nicht. Die Aufregung aber hielt lang an und die Schildlaus wurde quasi Teil des kollektiven Gedächtnisses der Nation. Dem Mehlwurm wird diese Ehre mangels breiter öffentlicher Aufmerksamkeit wohl nicht zuteilwerden ...