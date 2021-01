Wenn Geigen und Lippen schweigen

Der Konzertbetrieb steht still. Und so ist es kein Wunder, dass man auch nichts mehr von André Rieu gehört hat. Doch nun hat sich der sogenannte Walzerkönig aus den Niederlanden überraschend zu Wort gemeldet. Rieu muss sich aufregen, weil er coronabedingt mit seinem kunterbunten Orchester, in dem vor allem junge, edelsteinbehangene Damen in glitzernden Ballkleidern gefidelt haben, nicht auftreten kann. Er würde sogar seine Stradivari verkaufen, wenn er nur sein "Lebenswerk" retten könnte, ließ der Dirigent und Schlossbesitzer die Welt ...